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Bilim / Teknoloji

Super Mario Run'ın Android'e geleceği tarih belli oldu

App Store'da sadece 4 gün içerisinde 40 milyon kez indirilerek uygulama rekoru kırmıştı

22 Ocak 2017 23:50

Super Mario Run'un üreticisi Nintendo popüler oyunun Android platformuna geleceği tarihi açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, popüler oyun Mart ayında Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Super Mario Run Apple’ın online mağazası App Store’da sadece 4 gün içerisinde 40 milyon kez indirilerek uygulama rekoru kırmıştı. Super Mario Run, geçtiğimiz haftalarda iOS'tan sonra Android'de de görünmüştü. Oyun Google Play'den kullanıclardan ön kayıt almaya başlamış, ancak kullanıma gireceği tarih belirtilmemişti. 

 

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