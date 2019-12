Süper Mario ile evlilik teklifi

Video oyunlarını çok seven bir adam, kız arkadaşına Süper Mario oyununda özel tasarlanmış bir bölüm için üretilen altın jetonlarla evlenme teklif etti.



Lunar Magic adlı bölüm düzenleyen bir programı kullanan genç oyunda "Lisa benimle evlenir misin?" yazısının çıkmasını sağladı.



Genç adamın beş yıllık sevgilisi ise, genç adam eski oyun konsollarında Süper Mario oynamayı teklif ettiğinde durumdan tamamen bihabermiş. Genç adam "15 Ekim 2009'da beşinci yılımızı kutluyorduk ben de ona evlenme teklif etmeye karar verdim. Her şeyi gizlice videooya çektim. Başta çok şaşırmış gözükmese de akabinde heyecandan yerinde duramadı" dedi.



New York'ta yaşayan genç adam ayrıca "Hiçbir şey kurmaca değildi. Ondan oturup Süper Mario oynamasını istedim ve onu kaydettiğimden haberi yoktu" diye konuştu.



Geçen yıl da başka bir bilgisayar oyunu delisi kız arkadaşına Bejeweled adlı oyun vasıtasıyla evlenme teklif etmişti. Adam oyunu, kız arkadaşı son bölüme ulaştığında yukardan bir yüzük düşecek şekilde programlamıştı.