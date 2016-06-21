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Bilim / Teknoloji

Süper Mario geri dönüyor

Bir döneme damgasını vuran fenomen oyun Süper Mario yeni versiyonu ile karşımıza çıkabilir

21 Haziran 2016 23:45

Gelen açıklamalara göre, şirket yeni bir Süper Mario oyunu geliştirmek için düğmeye bastı.

Bu yılki E3 konferansında dikkatleri üzerine toplayan Nintendo, Mario: Color Splash ve Mario Party adında iki yeni oyun duyurusu yaptı.

Ancak duyurusu yapılan bu iki oyuna ek yeni bir Mario oyunu üzerinde daha çalıştığı da şirket çalışanları tarafından doğrulandı.

karsigazete.com.tr'nin haberine göre; Nintendo, söz konusu oyuna dair detay vermekten kaçınıyor.

Ancak bu açıklama bile bir döneme damgasını vurmuş oyunun hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Oyunun ne zaman çıkacağı ve hangi platformlara geleceğine dair henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor

 

 

 

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