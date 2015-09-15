Super Mario 30 yaşında

Konsol oyunlarının olmadığı dönemde bir neslin efsane oyunu haline gelmiş, popüleritesiyle oyun dünyasının unutulmazlarından biri olan Super Mario 30 yaşına bastı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Super Mario’nun oyun dünyasına girdiği dönemde oyunların amacı level atlamak değil, en yüksek puanı almaktı. Bu anlamda bakıldığında Super Mario, devrim niteliğinde bir oyun olarak girdi dünyamıza. Oyunun nihai hedefi, level geçmek ve prensesi kurtarmaktı.

Tasarım Shigeru Miyamoto tarafından Nintendo Famicom için geliştirilen Super Mario, oyun dünyasını kökten değiştirdi. Bu oyun ilk önce 8-bit ve 16-bit döneminde platform geliştiricileri için yeni bir dönemi açtı. Ayrıca onlarca yıl boyunca 2D ve 3D platform geliştiriciler için bir kıstas olarak değerlendirildi. Dahası, bu oyunu oynamak bugün bile zevkli. Modası geçmiş grafikleri hâlâ çok etkileyici, müziği hâlâ akılda kalıyor, level geçişleri ise zor ama adil.

Super Mario, günümüz konsol oyunları dünyasına ilham olmuş efsane bir ürün. Ve Nintendo Entertainment System olmasaydı, belki modern oyun dünyası da olmayacaktı. Kısacası, PlayStation 4 ya da Xbox One oynuyorsanız, Super Mario’ya çok şey borçlu olduğunuzu unutmayın.