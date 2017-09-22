Süper lüks yat hayran bıraktı

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- ÜST düzey teknoloji ile donatılmış süper lüks yatı ile Ege ve Akdeniz\'de tatil yapmak için Türkiye\'ye gelen milyarder Antony Marden, ilçede günün konusu oldu. Turgutreis açıklarında demirleyen ve uzaktan IPAD ile kumanda edilebilen lüks yat görenleri hayran bıraktı.

Hong Kong merkezli Fenwick kargo şirketlerinin sahibi olan milyarder Antony Marden\'in 41 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki lüks yatı, görenlerin büyük beğenisini kazandı. Yaklaşık 110 milyon euro değerindeki yat, Yunanistan\'ın Mikanos Adası\'ndan bu sabah Bodrum\'un Yalıkavak açıklarına gelerek demirledi.

Boat İnterniatiol dergisine göre dünyanın en muhteşem yatları arasında gösterilen ve sahibi tarafından uzaktan IPAD ile kontrol edilebilen yatın, yakıt almadan tam 4 bin mil yol kat edebildiği, Newyork\'tan Londra\'ya kadar gelebildiği belirtildi. Antony Marden ve eşi Elaine\'nin saatte 60 mil hız yapabilen yatta üç hafta sürecek Ege ve Akdeniz turu için Yeni Zelanda\'dan geldiği öğrenildi. İçerisinde iki yatak odası, sinema salonu, çift kokpit, kütüphane ve güneşlenme terası ile jakuzi bulunan ve 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yat ile seyahat eden Marden ve eşinin, akşam saatlerinde Yunanistan\'ın Tilos adasına hareket ettiği görüldü.

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