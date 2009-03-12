Süper Loto'nun günlük faizi 20 bin lira

Günlük faizi 20 bin TL



6 bulunana kadar devredecek





‘Büyük ikramiye insanı bozar’

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için 34 milyon 150 bin tutarındaki ikramiye devretti. Bu akşam yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 55 milyon liraya ulaşması bekleniyor.Süper Loto bayiilerinin önünde 55 milyon hayaline ortak olmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Kuyrukların çekiliş saatine doğru giderek uzaması bekleniyor.Süper Loto'nun büyük ikramiyesinin günlük faizi bile insanı zengin etmeye yetecek. 55 milyon TL'nin Hazine bonosuna yatırılması halinde yıllık getirisi 7 milyon 205 bin TL olacak. Bu şekilde büyük ikramiyeyi tek başına kazanan talihlinin aylık faiz geliri 600 bin 417 TL'yi, günlük faiz geliri de 19 bin 740 TL'yi bulacak.Büyük ikramiyenin Hazine bonosunda değerlendirilmesi durumunda oluşacak günlük faiz geliri, halen 566.1 TL olan net asgari ücrete göre, asgari ücretlinin 3 yıllık maaşı anlamına gelecek. Paranın bankaya yatırılması halinde de aylık 516 bin 171 TL faiz geliri elde edilecek. 55 milyon TL ile 154 bin 494 adet cumhuriyet altını alınabilecek. Büyük ikramiye, 30 milyon 675 dolar ile döviz bazında da tarihin en yüksek ikramiyesi olacak.Süper Loto'da bugüne kadar en büyük ikramiye olarak 32. hafta çekilişinde 11 haftalık devirden sonra 12. haftada bir kişiye verilen 14 milyon 108 bin 530 TL oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Süper Loto'da büyük ikramiyenin 6 bilen çıkana kadar devretmeye devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, Süper Loto oyun planında şu aşamada bir değişiklik yapılmayacağını ve 12 haftadır devreden lotoda, bundan sonraki haftalarda da 6 rakamını kimsenin tutturamaması halinde büyük ikramiyenin devredeceğini söyledi.Psikolog Yalçın Kireççi, ekonomik krizden çıkış yolu arayanların, şans oyunlarını kurtuluş olarak gördüklerini söyledi. Kireççi, ”Büyük ikramiyenin bir kişiye çıktığını düşünürsek, bu kişinin sosyal ve ruhsal düzeninin değişmesi kaçınılmaz bir gerçek. Ayrıca bu rakam ahlak değerleri oturmamış bir insanı bozar. Bu kişi her türlü çılgınlığı yapabilir. Parayı sorumsuzca harcayabilir. Her şeyi alt üst olabilir' dedi.'