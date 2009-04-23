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Yaşam

Süper Loto'dan 1 kişiye 2 milyon 453 TL

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 2 milyon 453 bin 604 TL 80 Kr ikramiye kazandı.

23 Nisan 2009 03:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Çekilişte numaralar 7, 8, 13, 20, 32 ve 33 olarak belirlendi. Oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 2 milyon 453 bin 604 TL 80 Kr ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 73 kişi 4 bin 476 TL 95'er Kr, 4 bilen 4 bin 268 kişi 83 TL 30'ar Kr, 3 bilen 94 bin 72 kişi de 6 TL 10'ar Kr ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul-Kağıthane'deki bayiden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 709 bin 785 TL 76 Kr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 507 bin 417 TL 14 Kr, KDV olarak 998 bin 729 TL 54 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 302 TL 65 Kr aktarılacak.

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