Süper Loto'dan 1 kişiye 2 milyon 453 TL

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Çekilişte numaralar 7, 8, 13, 20, 32 ve 33 olarak belirlendi. Oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 2 milyon 453 bin 604 TL 80 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 73 kişi 4 bin 476 TL 95'er Kr, 4 bilen 4 bin 268 kişi 83 TL 30'ar Kr, 3 bilen 94 bin 72 kişi de 6 TL 10'ar Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul-Kağıthane'deki bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 709 bin 785 TL 76 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 507 bin 417 TL 14 Kr, KDV olarak 998 bin 729 TL 54 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 302 TL 65 Kr aktarılacak.

