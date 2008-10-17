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Yaşam

Süper Loto'da süper talihli

Yedi haftadır devreden Süper Loto 8. devir haftasında 11 milyon 297 bin YTL vererek bir talihlinin yüzünü güldürdü.

17 Ekim 2008 03:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Yedi haftadır devreden oyun, 8. devir haftasında bir talihlinin yüzünü güldürdü.

52. hafta çekilişinde numaralar 21, 25, 37, 39, 46 ve 50 olarak belirlendi.

Yapılan çekişlişte bir kişi tek başına 6 rakamı bildi. 7 haftadır devreden şans oyunu, 8. devir haftasında 14 milyon 149 bin 852 YTL 35 YKr ikramiye dağıttı. 6 rakamını tek başına bilen kişi, tam tamına 11.297.123.85, yani 11 milyon 297 bin 123 YTL kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 120 kişi 6 bin 183 YTL 75'er YKr, 4 bilen 8 bin 854 kişi 91 YTL 5'er YKr, 3 bilen 189 bin 22 kişi de 6 YTL 90'ar YKr ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu Antalya-Kemer'deki bayiden yatırdığı bildirildi.

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