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Yaşam

Süper Loto'da rekor ikramiye sahibini buldu

42.532.640 TL'lik ikramiye, Erzincan'da oynanan bir kupona isabet etti

26 Ocak 2018 00:43

11 haftadır devreden Süper Loto’da büyük ikramiye sahibini buldu. Süper Loto 25 Ocak 2018 çekilişinde büyük ikramiye Erzincan'da oynanan kupona isabet etti. Şanslı kuponun sahibi 42.532.640 TL ikramiye kazandı.

'5-12-15-17-20-40’ numaralarından 5 bilen 322 kişi 8.191,90 TL; 4 bilen 19555 kişi, 144,95 TL; 3 bilen 368898 kişi, 13,25 TL kazandı. 

Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.

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