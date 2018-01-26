Süper Loto'da rekor ikramiye sahibini buldu

11 haftadır devreden Süper Loto’da büyük ikramiye sahibini buldu. Süper Loto 25 Ocak 2018 çekilişinde büyük ikramiye Erzincan'da oynanan kupona isabet etti. Şanslı kuponun sahibi 42.532.640 TL ikramiye kazandı.
'5-12-15-17-20-40’ numaralarından 5 bilen 322 kişi 8.191,90 TL; 4 bilen 19555 kişi, 144,95 TL; 3 bilen 368898 kişi, 13,25 TL kazandı.
Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.