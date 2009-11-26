Süper Loto'da rekor ikramiye 3'e bölündü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 3 kişi 5 milyon 68 bin 483 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 223 kişi 4 bin 145'er lira, 4 bilen 11 bin 792 kişi 84 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 254 bin 903 kişi de 6 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden ikisinin kuponlarını İzmir Konak'taki bayilerden, diğer talihlinin ise kuponunu İstanbul Küçükçekmece'deki bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 18 milyon 758 bin 768 lira ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 4 milyon 263 bin 989 lira 89 kuruş, KDV olarak 2 milyon 823 bin 373 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 579 bin 255 lira 52 kuruş aktarılacak.