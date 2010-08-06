-SÜPER LOTO'DA İKRAMİYE HAFTAYA DEVRETTİ ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 878 bin 275 lira 86 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi, 3 bin 513 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 727 kişi, 90 lira 85'er kuruş, 3 bilen 58 bin 711 kişi de 6 lira 85'er kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte 1 milyon 756 bin 545 lira 66 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 53 bin 927 lira 40 kuruş, KDV olarak 698 bin 63 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 390 bin 343 lira 48 kuruş aktarıldı.