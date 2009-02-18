Süper Loto'da ikramiye 15 milyon lirayı aşabilir

Süper Loto'da büyük ikramiyenin bu çekilişte 15 milyon TL'yi aşması bekleniyor.



19 Ekim 2007 tarihinde oynanmaya başlanan ve 25 Ekim'de ilk çekilişi yapılan Süper Loto'da geride kalan 60 çekilişin ardından sayısal oyunların en yüksek ikramiye rakamına ulaşıldı.



Son 8 haftada 6 bilen bulunmadığı için büyük ikramiyenin devrettiği Süper Loto'da, 9. haftada da tablo değişmedi ve gözler çekilişin yarın yapılacağı 10. haftaya çevrildi.



Devirsiz haftalarda ortalama 2,5 milyon kolonluk oyun oynanan Perşembe Lotosunda, devirli haftalarda ise vatandaş ortalama 5 milyon kolon Süper Loto oynuyor.



Rekor 11 hafta



Devirde sınır olmayan Süper Loto'da, 9. hafta da 6 bilen çıkmaması nedeniyle 12 milyon 234 bin 615 TL tutarındaki büyük ikramiye, 10. haftaya devretti.



10. haftada 6'yı tutturan olursa, bunlara ödenecek büyük ikramiyenin de 15 milyon TL'yi aşacağı tahmin ediliyor.



Süper Loto'da bugün kadar en büyük ikramiye olarak 32. hafta çekilişinde 11 haftalık devirden sonra 12. haftada bir kişiye verilen 14 milyon 108 bin 530 TL oldu.



6 tutturulana kadar devredecek



1'den 54'e kadar sayı dizilerinin bulunduğu Süper Loto'da büyük ikramiye kazanabilmek için bir kolonda, çekilişte belirlenen 6 sayının tutturulması gerekiyor.



Kazanma ihtimalinin yaklaşık 26 milyon kolonda 1 olduğu bu şans oyununda, yapılan çekilişte 6 numarayı tutturamayan olursa, büyük ikramiye, bir sonraki haftaya devrediyor. Süper Loto'da, Sayısal Loto'dan farklı olarak, devir sayısında herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

