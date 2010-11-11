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Yaşam

Süper Loto'da ikramiye 10 milyon liraya ulaştı

6 bilen çıkmayınca Süper Loto 6 haftadır devredince bugünkü çekilişin ikramiyesi 10 milyon liraya ulaştı.

11 Kasım 2010 02:00

T24- 6 bilen çıkmayınca Süper Loto 6 haftadır devredince bugünkü çekilişin ikramiyesi 10 milyon liraya ulaştı. 3 haftadır devreden Sayısal Loto'nun ikramiyesi de 7 milyon liraya ulaştı.

Bu akşamki çekilişe kadar Süper Loto’da dağıtılacak ikramiye miktarının 12 milyon liraya, cumartesi akşamı yapılacak çekilişte Sayısal Loto ikramiye miktarının 8 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Büyük ikramiyenin cazibesine kapılan vatandaşlar, loto bayilerine akın etti, kimi bayilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Dün akşama kadar 6 haftadır 6 bilen çıkmadığı için devreden Süper Loto ikramiyesi 10 milyon liraya, 3 haftadır devreden Sayısal Loto ikramiyesi de 7 milyon liraya yaklaştı. Bu hafta yapılacak çekilişte 6 bilen çıkmadığı takdirde ikramiye 5 bilenler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

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