Süper Loto'da ikramiye 10 milyon liraya ulaştı

T24- 6 bilen çıkmayınca Süper Loto 6 haftadır devredince bugünkü çekilişin ikramiyesi 10 milyon liraya ulaştı. 3 haftadır devreden Sayısal Loto'nun ikramiyesi de 7 milyon liraya ulaştı.



Bu akşamki çekilişe kadar Süper Loto’da dağıtılacak ikramiye miktarının 12 milyon liraya, cumartesi akşamı yapılacak çekilişte Sayısal Loto ikramiye miktarının 8 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Büyük ikramiyenin cazibesine kapılan vatandaşlar, loto bayilerine akın etti, kimi bayilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Dün akşama kadar 6 haftadır 6 bilen çıkmadığı için devreden Süper Loto ikramiyesi 10 milyon liraya, 3 haftadır devreden Sayısal Loto ikramiyesi de 7 milyon liraya yaklaştı. Bu hafta yapılacak çekilişte 6 bilen çıkmadığı takdirde ikramiye 5 bilenler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

