Süper Loto'da bir kişiye 13.5 milyon TL

T24 - Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponu, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir bayiden yatırıldı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 13 milyon 551 bin 992 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto 170. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 16, 22, 25, 34 ve 46 olarak belirlendi.



Çekilişte 5 bilen 169 kişi 4 bin 249 lira 45'er kuruş, 4 bilen 10 bin 503 kişi 74 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 211 bin 923 kişi 5 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte 16 milyon 312 bin 514 lira 24 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 3 milyon 312 bin 634 lira 17 kuruş, KDV olarak 2 milyon 190 bin 498 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 256 bin 901 lira 54 kuruş aktarılacak.







