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Yaşam

SÜPER LOTO'DA 7. DEVİR  ANKARA (A.A)

11 Kasım 2010 23:38

-SÜPER LOTO'DA 7. DEVİR  ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 570 bin 702 lira 41 kuruş haftaya devretti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 129 kişi 5 bin 525 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 273 kişi 93'er lira, 3 bilen 181 bin 151 kişi 6 lira 95'er kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte 13 milyon 311 bin 867 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 3 milyon 289 bin 404 lira 38 kuruş, KDV olarak 2 milyon 179 bin 83 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 218 bin 297 lira 92 kuruş aktarılacak. Süper Loto, bu haftaki çekilişte de 6 bilen çıkmayınca yedinci kez devretmiş oldu.

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