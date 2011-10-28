-Süper Loto'da 6'yı bir kişi bildi ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto'da 210. haftanın kazandıran numaraları 19, 21, 24, 25, 29 ve 51 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi 9 milyon 39 bin 250 lira 95 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi 7 bin 282 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 237 kişi 108 lira 15'er kuruş, 3 bilen 143 bin 124 kişi 8 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 11 milyon 499 bin 390 lira 52 kuruş ikramiye dağıtıldı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Adana'nın Seyhan ilçesinden yatırdığı bildirildi. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 683 bin 789 lira 48 kuruş, KDV olarak 1 milyon 775 bin 219 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 993 bin 996 lira 11 kuruş aktarılacak.