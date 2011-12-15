-Süper Loto'da 6 bilen yok ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 217. haftanın kazandıran numaraları 2, 39, 42, 43, 46 ve 49 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 262 bin 807 lira 4 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 63 kişi 5 bin 892 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 593 kişi 110 lira 65'er kuruş, 3 bilen 79 bin 193 kişi 8 lira 70'er kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 720 bin 591 lira 68 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 590 bin 313 lira 61 kuruş, KDV olarak 1 milyon 53 bin 92 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 589 bin 5 lira 4 kuruş aktarıldı.