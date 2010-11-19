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Yaşam

SÜPER LOTO'DA 6 BİLEN YOK ANKARA (A.A)

19 Kasım 2010 01:03

-SÜPER LOTO'DA 6 BİLEN YOK ANKARA (A.A) - 18.11.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 390 bin 556 lira 64 kuruş, haftaya devretti. 161. haftanın kazandıran numaraları, 15, 22, 29, 30, 35 ve 53 olarak belirlendi. Çekilişle 5 bilen 160 kişi 4 bin 583 lira 35'er kuruş, 4 bilen 9 bin 866 kişi 80 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 196 bin 252 kişi 6 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.  Bu haftaki çekilişte, 16 milyon 210 bin 409 lira 4 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 3 milyon 383 bin 823 lira 98 kuruş, KDV olarak 2 milyon 241 bin 850 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 253 bin 268 lira 14 kuruş aktarılacak.

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