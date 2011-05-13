T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SÜPER LOTO'DA 6 BİLEN YOK ANKARA (A.A)

13 Mayıs 2011 02:11

-SÜPER LOTO'DA 6 BİLEN YOK  ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 186'ıncı haftanın kazandıran numaraları 5, 17, 19, 25, 44 ve 46 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte 6 bilen olmayınca, 3 milyon 348 bin 79 lira 50 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 5 bilen 66 kişi 5 bin 713'er lira, 4 bilen 5 bin 27 kişi 81 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 104 bin 553 kişi de 6 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.      Bu haftaki çekilişte, 4 milyon 829 bin 110 TL 4 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 615 bin 671 lira 54 kuruş, KDV olarak 1 milyon 69 bin 871 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 598 bin 396 lira 87 kuruş aktarılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24