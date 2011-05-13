-SÜPER LOTO'DA 6 BİLEN YOK ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 186'ıncı haftanın kazandıran numaraları 5, 17, 19, 25, 44 ve 46 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte 6 bilen olmayınca, 3 milyon 348 bin 79 lira 50 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 5 bilen 66 kişi 5 bin 713'er lira, 4 bilen 5 bin 27 kişi 81 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 104 bin 553 kişi de 6 lira 65'er kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 4 milyon 829 bin 110 TL 4 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 615 bin 671 lira 54 kuruş, KDV olarak 1 milyon 69 bin 871 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 598 bin 396 lira 87 kuruş aktarılacak.