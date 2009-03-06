Süper Loto yine devretti

11 haftadır devreden Süper Loto'da bu hafta da 6 bilen çıkmayınca 34 milyon 150 bin 274 TL 17 Kr haftaya kaldı



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde 72. Hafta'nın kazandıran numaraları; 3, 5, 8, 17, 39 ve 44 olarak belirlendi. Ancak, 6 bilen çıkmayınca 34 milyon 150 bin 274 TL 17 Kr haftaya devredildi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 829 kişi 3 bin 611 TL 40'ar Kr, 4 bilen 50 bin 438 kişi 64 TL 80'er Kr, 3 bilen 963 bin 46 kişi de 5 TL 45'er Kr ikramiye alacak.



Bu haftaki çekilişte, 45 milyon 661 bin 107 TL 87 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 13 milyon 813 bin 26 TL 85 Kr, KDV olarak 9 milyon 130 bin 419 TL 31 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 5 milyon 115 bin 935 TL 87 Kr aktarılacak.





