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Yaşam

Süper Loto yine devretti

Süper Loto'da bu hafta da 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 639 bin 396 lira önümüzdeki haftaya devretti.

27 Şubat 2009 02:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto oyununda bu hafta da 6 tutturulamayınca 22 milyon 639 bin 396 TL ikramiye haftaya devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.  Ancak büyük ikramiye 11'inci kez devretti. 71. Hafta'nın kazandıran numaraları ise 12, 17, 24, 25, 35 ve 52 olarak belirlendi.

Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 22 milyon 639 bin 396 lira haftaya devredildi. 

6 tutturulana kadar devir

1'den 54'e kadar sayı dizilerinin bulunduğu Süper Loto'da büyük ikramiye kazanabilmek için bir kolonda, çekilişte belirlenen 6 sayının tutturulması gerekiyor.  Kazanma ihtimalinin yaklaşık 26 milyon kolonda 1 olduğu bu şans oyununda, yapılan çekilişte 6 numarayı tutturamayan olursa, büyük ikramiye, bir sonraki haftaya devrediyor.

Süper Loto'da, Sayısal Loto'dan farklı olarak, devir sayısında herhangi bir sınırlama bulunmuyor.



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