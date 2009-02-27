Süper Loto yine devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto oyununda bu hafta da 6 tutturulamayınca 22 milyon 639 bin 396 TL ikramiye haftaya devretti



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Ancak büyük ikramiye 11'inci kez devretti. 71. Hafta'nın kazandıran numaraları ise 12, 17, 24, 25, 35 ve 52 olarak belirlendi.



Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 22 milyon 639 bin 396 lira haftaya devredildi.



6 tutturulana kadar devir



1'den 54'e kadar sayı dizilerinin bulunduğu Süper Loto'da büyük ikramiye kazanabilmek için bir kolonda, çekilişte belirlenen 6 sayının tutturulması gerekiyor. Kazanma ihtimalinin yaklaşık 26 milyon kolonda 1 olduğu bu şans oyununda, yapılan çekilişte 6 numarayı tutturamayan olursa, büyük ikramiye, bir sonraki haftaya devrediyor.



Süper Loto'da, Sayısal Loto'dan farklı olarak, devir sayısında herhangi bir sınırlama bulunmuyor.







