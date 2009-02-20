Süper Loto yine devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



70. Hafta'nın kazandıran numaraları; 4, 10, 27, 31, 34 ve 42 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 253 bin 86 TL 50 Kr haftaya devredildi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 212 kişi 4 bin 928 TL 30'ar Kr, 4 bilen 13 bin 649 kişi 83 TL 45'er Kr, 3 bilen 282 bin 255 kişi de 6 TL 50'şer Kr ikramiye alacak.



Bu haftaki çekilişte, 20 milyon 271 bin 552 TL 65 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 4 milyon 822 bin 162 TL 37 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 1 milyon 785 bin 986 TL 6 Kr, KDV olarak da 3 milyon 195 bin 552 TL 36 Kr aktarılacak.



