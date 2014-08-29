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Yaşam

Süper Loto yine devretti

Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 830 bin 804 lira 41 kuruş , haftaya devretti

29 Ağustos 2014 10:53

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto oyununun çekilişi yapıldı. Süper Loto'da, 358. haftanın kazandıran numaraları 16, 25, 29, 32, 37 ve 54 olarak belirlendi.6 bilen çıkmayınca 16 milyon 830 bin 804 lira, haftaya devretti

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 241 kişi, 4 bin 889 lira 80'er kuruş, 4 bilen 14 bin 520 kişi, 87 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 293 bin 284 kişi, 7 lira 45'er kuruş ikramiye alacak. 

358'inci haftada dağıtılan ikramiye tutarı, 4 milyon 628 bin 99 lira 60 kuruş oldu. Hasılattan kamuya KDV olarak 3 milyon 343 bin 369 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 1 milyon 869 bin 943 lira 49 kuruş aktarıldı.

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