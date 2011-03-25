-SÜPER LOTO TALİHLİSİ ANTALYA'DAN ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 179. haftanın kazandıran numaraları, 03, 29, 39, 48, 52 ve 53 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi 10 milyon 899 bin 282 lira 60 kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte, 5 bilen 114 kişi 7 bin 1 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 655 kişi 112 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 168 bin 827 kişi 8 lira 75'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bayiden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte, 14 milyon 34 bin 363 lira 47 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 3 milyon 420 bin 90 lira 84 kuruş, KDV olarak 2 milyon 263 bin 808 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 266 bin 700 lira 31 kuruş aktarılacak.