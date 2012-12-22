Süper Loto talihlisi 21,7 milyon liralık bileti pantolonuyla birlikte yıkamış!

Süper Loto'nun geçen 22 Kasım çekilişinde 21.7 milyon liralık ikramiyenin çıktığı Kayseri’de oynanan kuponun, İzmir'de oturan dar gelirli bir talihliye ait olduğu ortaya çıktı. Ancak kuponun pantolonun cebinde farkedilmeden yıkandığı için bazı rakamlarının okunamadığı ileri sürüldü. Kimliği açıklanmayan talihli, avukatı aracılığıyla Milli Piyango İdaresine başvurup, ikramiyeyi alma girişinde bulundu.

Art arda 9 hafta devrederek 21 milyon 763 bin 311 liraya ulaşan Süper Loto ikramiyesini tek başına kazanan talihlinin İzmirli olduğu ileri sürüldü. 22 Kasım'daki çekilişte 5, 22, 28, 38, 46, 48 numaralı sayılara isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan kuponu Kayseri’nin Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesindeki Naci Emel’e ait 28 nolu Volkan bayide oynayan talihlinin 27 yaşındaki İzmirli, dar gelirli bir erkek olduğu belirtildi. Ancak, aradan geçen 1 aylık süreye karşın, ikramiyeyi tek başına kazanan talihli Milli Piyango idaresine başvurup parasını almadı.

Talihlinin kim olduğu merakla beklenirken, İzmirli avukat Şakir Balcı, basın kuruluşlarına, 21.7 milyon liralık Süper Loto talihlisinin İzmirli olduğunu, kendi doldurduğu kuponunun pantolonun cebinde kaldığını ve eşi tarafından yıkandığı için bazı rakamların net olarak okunamadığını söyledi.



Avukat başvuruda bulundu



DHA muhabirinin görüştüğü İzmir Barosuna bağlı avukat Şakir Balcı, "Süper Loto’nun büyük ikramiyesi, kuponu Kayseri’deki bayide oynayan ve daha sonra İzmir’e dönen; 27 yaşındaki dar gelirli bir erkek müvekkilime ait. Ancak, kupon, bir unutkanlık sonucu giysi içinde yıkandığı için bazı bölümlerinde sıkıntılar var. Milli Piyango İdaresi'nin kuralları elbette var ama hukukta kıymetli bir evrağın çalınması, kaybolması veya yıpranması halinde yapılabilecek işlemlerde var. Örneğin bir çek, tuvalette yere düştü ve ıslandığı için bazı bölümleri okunamaz hala geldi diye tamamen yok sayılamaz. Şimdi onlar üzerinde durup, Milli Piyango İdaresi ile görüşüyoruz. Gerekli teknik incelemeler de yapılacaktır. Biz, ikramiyeye ilişkin kuponun bu olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Kuponun üzerinde seri numarası ve diğer bilgiler de var. İddiamızı ispatlayacak çözümleri ve delili sunacağız. Şu aşamada daha fazla konuşmak istemiyoruz. Talihlimizin de kimliğiyle ilgili bilgi veremeyiz’’ diye konuştu.



Bayi: Üzüldüm



Kuponun oynandığı Kayseri’deki Volkan bayisinin sahibi Naci Emel de olayı öğrendiği kadarıyla 'talihlinin talihsizliği' olarak yorumladı. Naci Emel şunları söyledi: "Talihlinin en azından ortaya çıkması beni sevindirdi. Ancak, Süper Loto ve Sayısal Loto kuponları ısı, ışık, nem ve suya karşı duyarlı olduğu için, İzmirli talihlinin başına gelen olumsuzluğu az çok tahmin etmiştim. Bir başka endişem de kuponun kaybolduğu yolundaydı. Bazıları oynadığı kuponu kaybediyor, bazıları sonuçlara bakmayı unutuyor, bazıları da ortamın sakinleşmesini bekliyor. Ancak, paranın bir yıl içinde alınması gerekiyor yoksa ikramiyeler Hazine'ye kalıyor. Her yıl alınmayan yaklaşık 2-3 milyon TL oluyor. İzmirli talihli umarım, yasal prosürüdür ardından 21.7 milyon TL tutarındaki parasını alır. Yoksa,talihli, talihsiz olarak tarihe geçer.’’



Kuponlarda iki ayrı uyarı



Öte yandan Milli Piyango'nun Süper ve Sayısal Loto gibi talih oyunlarının oynandığı makinadan alınan kupon çıktısının arkasında 'Sayısal oyunlar genel oynama esasları' başlığıyla şu uyarı bulunuyor:

"Yırtık ve bozuk biletlere ikramiye ödenmesine idarece yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda yönetmelik hükümlerine göre karar verilir."

Talihlinin makinaya doğrudan oynatmak yerine, kendi işaretlemesi için önceden doldurduğu kuponun arkasında ise "İkramiye talep edebilmek için, bayiden alınan biletin tam olarak ibrazı şarttır. Yırtık ve bozuk biletlere ikramiye ödenmez" uyarısı bulunuyor.