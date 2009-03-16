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Yaşam

Süper Loto talihlileri paralarını aldı

12 haftadır devreden Süper Loto'nun 50 milyon liraya ulaşan büyük ikramiyesini paylaşan iki talihli paralarını teslim aldı

16 Mart 2009 02:00

Süper Loto'da, 12 hafta devrettikten sonra ikramiye tutarının 50 milyon liraya çıktığı geçtiğimiz hafta, 6 rakamı bilerek yaklaşık 25'er milyon lirayı kazanan İstanbul ve Bursa'dan iki talihlinin ikramiyelerini, adlarına banka şube müdürleri teslim aldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer, talihlilerin ikramiye çekinin verilişi sırasında yaptığı konuşmada, Süper Loto'nun 25 Ekim 2007'den itibaren her Perşembe günü oynandığını anımsattı.

Biçer, 12 hafta boyunca yaşanan devirlerden sonra 73. hafta çekilişinde 49 milyon 817 bin 807 liraya ulaşan ikramiyenin, bu çekilişte İstanbul-Beylikdüzü ile Bursa-Nilüfer'den iki talihli arasında kişi başına 24 milyon 908 bin 903 lira olarak paylaşıldığını hatırlattı.

Her iki talihlinin de parayı hayırlı işlerde kullanmasını ümit ettiğini belirten Biçer, "Parayı akıllıca kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çok büyük ikramiye. Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi" dedi.

Biçer, her iki talihlinin de 6'şar kolonluk kuponlarını makineye oynattıklarını anımsattı.

İki talihli de 50 yaşlarında

Bursa-Nilüfer talihlisi adına ikramiyeyi alan Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Pazarlama Müdürü Ercüment Yıldırım, talihlinin 50 yaşlarında ve erkek olduğunu, serbest meslekle uğraştığını ve eşiyle birlikte oynadıklarını söyledi.

Yıldırım, gazetecilerin, talihlinin nerede yaşadığını sorması üzerine, bunu bilmediğini ifade ederek, talihlinin maddi durumunun çok iyi olmadığını, "orta direk" denilebileceğini kaydetti.

Talihliye Ziraat Bankasına gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür eden Yıldırım, "Parasını bankamızda değerlendirerek doğru bir seçim yaptı. Öncelikle vadeli mevduat olacak. Baştan 1 ay falan vadeli olacak. Daha sonra ilgili şube ve duruma göre bir tercih yapılacaktır" dedi.

Başka bir soru üzerine Yıldırım, parayı vekaleten tahsil ederken bile heyecanlandığını söyleyerek, "25 milyon lira orta direk bir aile için oldukça heyecan verici bir rakam" diye konuştu.

Yıldırım, Bursa talihlisinin çok zengin olduğu, arsaları ve evleri bulunduğu yönündeki söylentilerin hatırlatılması üzerine, "Yok, hayır. Kredi kullanan bir orta direk diyebiliriz" dedi.

Yıldırım, tanınmak istemediği için talihli hakkında ancak, beyanı doğrultusunda konuşabildiğini belirtti.

İstanbul-Beylikdüzü talihlisi adına ikramiyeyi alan İş Bankası Genel Müdürlüğünde İkinci Müdür Fatma Yılmaz ise talihlinin sadece 50 yaşlarında ve erkek olduğunu söyledi.

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