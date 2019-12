Süper Loto talihlileri makineyle tutturmuş

Süper Loto'nun en büyük ikramiyesinin iki ortağından biri olarak 24 milyon 908 bin 903 lira kazanan Bursalı talihlinin, kuponu makineye oynattığı ortaya çıktı.



Milli Piyango İdaresinin internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, büyük ikramiyenin oynandığı bayilerin Faruk Sayın (Sayınlar Gıda Ltd. Şti. - Esenler Mah. Tuna Cad. No: 106/A Nilüfer/Bursa) ve Orhan Karacan (Barış Gıda) Büyükşehir C Mah. Muhtarlık Altı No: 8 Beylikdüzü/İstanbul) olduğu belirlendi.



Sen seç yöntemiyle oynadılar



Buna göre, süper lotonun Bursa talihlisinin kuponunu 12 Mart Perşembe günü saat 17.29’da yatırdığı, İstanbul talihlisinin ise kuponunu 10 Mart Salı günü saat 17.15’te yatırdığı, her iki talihlinin de "sen-seç" yöntemiyle 6’şar kolon oynadığı anlaşıldı.



13 yıllık bayii



Süper Loto'nun süper ikramiyesini kazanan iki talihliden biri olan Bursalı talihlinin kuponunu merkez Nilüfer İlçesi Esentepe Mahallesi'nde 42 yaşındaki Faruk Sayın'ın sahibi olduğu Sayınlar Şans Oyunları Sayısal ve İddia Bayii'ne yatırdığı belirlendi.



Gelir düzeyi yüksek ve orta olan ailelerin oturduğu Esentepe Mahallesi'nde 13 yıldır şans oyunları bayiliği yaptığını söyleyen Faruk Sayın, Süper Loto'nun son çekilişinde kendilerinde 10 bin 695 kolonluk Süper Loto oynandığını söyledi.



‘Tek dileğim parasını sağlıklı kullanması’



İkramiyenin rekor seviyeye çıkması nedeniyle 500 liralık Süper Loto oynayan kişinin de bulunduğunu söyleyen Sayın, "Kime, kaç kolon oynayarak çıktığını bilmem mümkün değil. Bunları ancak şanslı kişi ortaya çıkınca Milli Piyango İdaresi açıklar. Benim kendisinden tek isteğim var. Ekonominin çok kötü olduğunu dikkate alıp parasını piyasada sağlıklı bir şekilde kullanması. Kendim için hiç bir isteğim ve beklentim yok. Ama verirse de doğal olarak kendisine hayır demem" dedi.



Evli ve iki erkek çocuğu babası olduğunu söyleyen Faruk Sayın, bundan önce büyük olmasa da bir çok ikramiye verdiğini sözlerine ekledi.