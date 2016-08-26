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Yaşam

Süper Loto sonuçları açıklandı

Çekilişte, 1 milyon 689 bin 615 bin 5 kuruş ikramiye dağıtıldı

26 Ağustos 2016 03:34

25 Ağustos 2016 Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte, 5 bilen 50 kişi 8 bin 603 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 608 kişi 177 lira 70'er kuruş, 3 bilen 54 bin 709 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 689 bin 615 bin 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 221 bin 645 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 682 bin 673 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

Kazandıran rakamlar şöyle: 11, 17, 18, 28, 29, 41

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