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Yaşam

Süper Loto Osmaniye ve Bursa'yı sevindirdi

15-22-29-30-35-53 numaralı biletlere isabet eden piyango Osmaniye merkez ve Bursa Kestel'e çıktı. Talihliler yaklaşık 9 milyon 500 bin liranın sahibi oldu.

25 Kasım 2010 02:00

T24 - Merakla beklenen Süper Loto (6/54) çekilişi sonuçlandı. 15-22-29-30-35-53 numaralı biletlere isabet eden piyango Osmaniye merkez ve Bursa Kestel'e çıktı. Talihliler yaklaşık 9 milyon 500 bin liranın sahibi oldu.


8 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiye iki kişiye çıktı. Haftalardır merakla beklenen sonuçlar açıklandı. 15-22-29-30-35 ve 53 numaralı biletlere isabet eden büyük ikramiyi iki kişi kazandı. 9 milyon 518 bin 441 bin lira kazanan talihliler Osmaniye merkez ve Bursa Kestel'de yaşadıkları belirlendi.


Yeni yıla milyoner olarak girmek isteyen vatandaşlar Süper Loto bayilerine akın etti. Geçen hafta 13 milyon lira devretmesiyle herkesin iştahını kabartan büyük ikramiye için yoğun ilgi oluştu.


Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre 5 bilen 439 kişi kişi başına 3 bin 346 lira; 4 bilen 21 bin 466 kişi, kişi başına 74 lira, 3 bilen 413 bin 715 kişi, kişi başına 6 lira ikramiye kazandı.

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