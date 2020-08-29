Süper Loto'nun devreden 32.3 milyon TL’lik ikramiyesini kim kazandı?

Sisal Şans tarafından önceki gece yapılan Süper Loto çekilişinde, 32 milyon 364 bin 752 lirayı kazanan talihliyi belirleyen 52, 10, 6, 31, 59, 43 numaralı biletin Tekirdağ’ın 29 bin 100 nüfuslu Muratlı ilçesinden oynandığı belirlendi. Vatandaşlar yeni milyoneri merak ediyor.

Süper Loto’nun isabet ettiği biletin oynandığı Muratlı’daki bayi sahibi Selçuk Yurga büfesinin camına, “Büyük ikramiye bayimizden çıkmıştır” yazısı astı. Yurga ayrıca biletin kaybolmaması için de belediye hoparlöründen, “Dün akşam oynanan büyük ikramiye, bayimizden oynan bilete çıkmıştır. Lütfen biletlerinizi bayiden kontrol etmeden atmayınız” anonsu yaptı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin ilçeye yatırım yapmasını beklediklerini belirten Yurga, Sisal Şans ile verilen ikramiyelerin arttığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Yeni firmamız Sisal Şans Girişim’le beraber ikramiye miktarlarımız da arttı, oyun çeşitlerimiz arttı. İnşallah hayırlısı olur. Çok büyük ikramiye 32 milyon. Zaten rakama diyecek bir şey yok. Kazanan inşallah hayırlı işlerde kullanır. İnşallah Muratlımıza faydalı işler sağlar, başka da bir beklentimizi yok. Eğitim alanında, çeşitli sosyal faaliyetlerde destek olabilir. Sonuç itibarıyla insanlara katkıları olabilir.” İlçede vatandaşlar arasında yeni milyonerin kim olduğu merak edilirken, şans oyunlarına da ilginin arttığı görüldü.