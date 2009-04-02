Süper Loto haftaya devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Haftanın kazandıran numaraları; 3, 14, 20, 29, 40 ve 54 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 614 bin 593 TL 6 Kr haftaya devredildi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 74 kişi 5 bin 633 TL 45'şer Kr, 4 bilen 5 bin 94 kişi 88 TL 15'şer Kr, 3 bilen 100 bin 888 kişi de 7 TL 30'ar Kr ikramiye alacak.



Bu haftaki çekilişte, 6 milyon 216 bin 986 TL 86 Kr ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 922 bin 873 TL 32 Kr, KDV olarak 1 milyon 269 bin 554 TL 95 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 712 bin 175 TL 31 Kr aktarılacak.

