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Yaşam

Süper Loto haftaya devretti

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde haftanın kazandıran numaraları; 1, 18, 26, 31, 33 ve 46 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca 3 milyon lira devretti.

26 Mart 2009 02:00

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde haftanın kazandıran numaraları; 1, 18, 26, 31, 33 ve 46 olarak belirlendi.  6 bilen çıkmayınca 3 milyon lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Haftanın kazandıran numaraları; 1, 18, 26, 31, 33 ve 46 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 12 bin 197 TL 99 Kr haftaya devredildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 119 kişi 3 bin 466 TL 30'ar Kr, 4 bilen 5 bin 573 kişi 80 TL 50'şer Kr, 3 bilen 112 bin 332 kişi de 6 TL 45'er Kr ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte, 4 milyon 597 bin 855 TL 59 Kr ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 902 bin 795 TL 13 Kr, KDV olarak 1 milyon 257 bin 233 TL 64 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 704 bin 738 TL 94 Kr aktarılacak.

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