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Yaşam

Süper Loto devretti ANKARA (A.A) 

24 Kasım 2011 23:26

-Süper Loto devretti ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 270 bin 31 lira 88 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 82 kişi 5 bin 973 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 5 bin 392 kişi 97 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 109 bin 309 kişi 8 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 7 milyon 193 bin 382 lira 78 kuruş ikramiye dağıtıldı.

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