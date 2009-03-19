Süper Loto devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 426 bin 530 TL 39 Kr haftaya devredildi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, haftanın kazandıran numaraları; 2, 8, 13, 19, 32 ve 39 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmazken, 5 bilen 120 kişi 3 bin 91 TL 75'er Kr, 4 bilen 4 bin 981 kişi 80 TL 90'ar Kr, 3 bilen 101 bin 171 kişi de 6 TL 45'er Kr ikramiye alacak.



Bu haftaki çekilişte, 2 milyon 853 bin 56 TL 23 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 711 bin 833 TL 70 Kr, KDV olarak 1 milyon 129 bin 613 TL 19 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 634 bin 12 TL 48 Kr aktarılacak.

