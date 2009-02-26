Süper Loto çıldırtacak

Rekora giden Süper Loto'da büyük ikramiyenin bugün akşamki çekilişte 22 milyon TL'yi aşması bekleniyor.



19 Ekim 2007 tarihinde oynanmaya başlanan ve 25 Ekim'de ilk çekilişi yapılan Süper Loto'da geride kalan 60 çekilişin ardından sayısal oyunların en yüksek ikramiye rakamına ulaşıldı.



Son çekiliş 61. haftadan itibaren devretmeye başladı. 11 Aralık 2008 tarihindeki 60. hafta çekilişinde bir kişinin 6'yı tutturmasının ardından geçen 10 haftada hiç kimse Süper Loto'daki 6 rakamına ulaşamadı.



Bu şekilde geçen hafta 16 milyon 253 bin TL'lik büyük ikramiye bu haftaya devretti. Büyük ikramiye bugün 22 milyon TL'ye ulaştı.



Bu arada devirsiz haftalarda ortalama 2,5 milyon kolonluk oyun oynanan perşembe Lotosunda, devirli haftalarda ise vatandaş ortalama 5 milyon kolon Süper Loto oynuyor.



6 tutturulana kadar devir



1'den 54'e kadar sayı dizilerinin bulunduğu Süper Loto'da büyük ikramiye kazanabilmek için bir kolonda, çekilişte belirlenen 6 sayının tutturulması gerekiyor.



Kazanma ihtimalinin yaklaşık 26 milyon kolonda 1 olduğu bu şans oyununda, yapılan çekilişte 6 numarayı tutturamayan olursa, büyük ikramiye, bir sonraki haftaya devrediyor. Süper Loto'da, Sayısal Loto'dan farklı olarak, devir sayısında herhangi bir sınırlama bulunmuyor.