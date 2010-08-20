-SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 148. haftanın kazandıran numaraları 5, 6, 13, 18, 25 ve 44 olarak belirlendi. Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 2 milyon 792 bin 528 lira 95 kuruş kazandı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 110 kişi 2 bin 454 lira 65'er kuruş, 4 bilen 4 bin 788 kişi 61 lira 5'er kuruş, 3 bilen 85 bin 754 kişi de 5 lira 55'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu Denizli-Merkez'deki bayiden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 3 milyon 830 bin 782 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 245 bin 909 lira 30 kuruş, KDV olarak 825 bin 405 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 461 bin 447 lira 89 kuruş aktarılacak.