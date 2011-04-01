-SÜPER LOTO ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 180. haftanın kazandıran numaraları 34, 36, 38, 39, 44 ve 51 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen olmayınca 1 milyon 50 bin 442 lira 67 kuruş haftaya devretti. Açıklamaya göre, 5 bilen 52 kişi 6 bin 287 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira, 3 bilen 77 bin 807 kişi 7 lira 80'er kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 2 milyon 334 bin 313 lira 67 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 400 bin 588 lira 19 kuruş, KDV olarak 927 bin 88 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 518 bin 736 lira 37 kuruş aktarılacak.