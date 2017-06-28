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Yaşam

Süper Loto, ‘aldı başını gidiyor’

Loto, rekor bir rakama ulaştı

28 Haziran 2017 22:44

10. kez devreden Süper Loto, yarın çekilecek.

Loto, 22 Haziran’da yapılan çekiliş sonrası 6 bilen çıkmayınca 10. kez devretti.

Bu çekilişte 6 rakamı da bilen kişi 26.138.691,21 TL'nin sahibi olacak.

Loto, geçen haftaki büyük ikramiye 9. devirin ardından 25.066.109,96 TL'ye ulaşmıştı.

Süper loto nasıl Oynanır?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz.

Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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