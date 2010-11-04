-SÜPER LOTO 6. KEZ DEVRETTİ ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 159. haftanın kazandıran numaraları 14, 21, 25, 26, 33, 40 olarak belirlendi. 6. haftada da 6 bilen bilen çıkmayınca Süper Loto'da 7 milyon 829 bin 526 lira 82 kuruş haftaya devretti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 84 kişi 5 bin 771 lira 55'er kuruş, 4 bilen 6 bin 242 kişi 84 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 133 bin 430 kişi 6 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte 9 milyon 693 bin 865 lira 42 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 237 bin 210 lira 55 kuruş, KDV olarak 1 milyon 481 bin 355 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 828 bin 596 lira 50 kuruş aktarılacak.