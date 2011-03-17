-SÜPER LOTO 6. KEZ DEVRETTİ ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 178. haftanın kazandıran numaraları, 06, 14, 39, 43, 44 ve 53 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 334 bin 212 lira 8 kuruş haftaya devretti. Büyük ikramiye altıncı kez devretmiş oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 102 kişi 5 bin 486 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 57 kişi 99'ar lira, 3 bilen 132 bin 352 kişi 7 lira 85'şer kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 10 milyon 532 bin 441 lira 28 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 398 bin 70 lira 72 kuruş, KDV olarak 1 milyon 587 bin 667 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 888 bin 174 lira 34 kuruş aktarılacak.