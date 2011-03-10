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Yaşam

SÜPER LOTO 5. KEZ DEVRETTİ ANKARA (A.A)

10 Mart 2011 23:45

-SÜPER LOTO 5. KEZ DEVRETTİ ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 177. haftanın kazandıran numaraları 17, 20, 28, 34, 38 ve 40 olarak belirlendi. Oyunun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 535 bin 656 lira 74 kuruş haftaya devretti. Büyük ikramiye beşinci kez devretmiş oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 111 kişi 4 bin 221 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 896 kişi 85 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 120 bin 543 kişi 7 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 8 milyon 376 bin 238 lira 64 kuruş ikramiye dağıtıldı.  Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 2 milyon 7 bin 909 lira 39 kuruş, KDV olarak 1 milyon 328 bin 543 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 743 bin 670 lira 15 kuruş aktarılacak.

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