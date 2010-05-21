Süper Loto 3. kez devretti

T24 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 420 bin 352 lira 10 kuruş devretti. Süper Loto, 135. Haftada 3'ncü kez devretmiş oldu.



Haftanın kazandıran numaraları 3, 14, 18, 28, 43 ve 50 olarak belirlendi.



İdareden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 50 kişi 6 bin 453 lira 35'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 887 kişi 89 lira 65'er kuruş, 3 bilen 85 bin 644 kişi de 6 lira 65'şer kuruş ikramiye alacak.



Bu haftaki çekilişte 4 milyon 661 bin 21 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 488 bin 804 lira 67 kuruş, KDV olarak 985 bin 750 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 551 bin 409 lira 14 kuruş aktarılacak.





