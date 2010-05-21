T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Süper Loto 3. kez devretti

21 Mayıs 2010 02:33

T24 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 420 bin 352 lira 10 kuruş devretti. Süper Loto, 135. Haftada 3'ncü kez devretmiş oldu.

Haftanın kazandıran numaraları 3, 14, 18, 28, 43 ve 50 olarak belirlendi.

İdareden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 50 kişi 6 bin 453 lira 35'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 887 kişi 89 lira 65'er kuruş, 3 bilen 85 bin 644 kişi de 6 lira 65'şer kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 4 milyon 661 bin 21 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 488 bin 804 lira 67 kuruş, KDV olarak 985 bin 750 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 551 bin 409 lira 14 kuruş aktarılacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24