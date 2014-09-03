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Süper Loto 20 milyon lirayı devirdi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto'nun yarınki çekilişinde 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 21 milyon liraya ulaşması bekleniyor

03 Eylül 2014 20:50

9 haftadan bu yana devreden Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiye 20 milyon lirayı aşacak.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto 6/54'de geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 830 bin liralık ikramiye devretti.
     
Bu hafta yapılacak çekilişte, Süper Loto 6/54'de 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 21 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

 

2009 yılında 49,.8 milyon TL'yi iki kişi paylaştı

 

Süper Loto’da büyük ikramiye Mart 2009’da 49.8 milyon TL’yi bulmuştu. Bu ikramiye iki kişi arasında paylaşılmış talihliler 24 milyon 908 bin 903 TL 85'er kuruş kazanmıştı.

 

26 milyonda 1 kazanma ihtimali

 

1’den 54’e kadar sayı dizilerinin bulunduğu Süper Loto’da büyük ikramiye kazanabilmek için bir kolonda, çekilişte belirlenen 6 sayıdan olması gerekiyor.

Kazanma ihtimali ise yaklaşık 26 milyon kolonda 1 olduğu şans oyununda, bir bilen çıkmaması durumda büyük ikramiye sonraki haftaya devrediyor.

 

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