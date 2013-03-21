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Yaşam

Süper Loto 11 milyon 192 bin liralık ikramiye devretti

Süper Loto'da 7 hafta üstüste kazanan olmadı

21 Mart 2013 13:42

Yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 7 hafta üst üste yapılan çekilişinde  bilen çıkmayınca 11 milyon 192 bin liralık ikramiye devretti.

Bugün yapılacak çekilişte 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin ise 15 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Süper Loto son olarak 22 Kasım 2012’de 21.7 milyon lira ikramiye vermişti. İzmirli bir kişi ikramiyenin kendisine çıktığını ancak kuponun yıkanması sonucu tahrip olduğunu iddia ederken kuponda çekilen sayıların barkod, güvenlik numarası ve seri numarasının açık şekilde görülmesi gerektiği belirtilmişti.

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