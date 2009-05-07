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Yaşam

Süper Loto 1 milyon 72 bin TL devretti

07 Mayıs 2009 03:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

81. Haftanın kazandıran numaraları 1, 10, 23, 25, 43 ve 49 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 72 bin 120 TL 98 Kr haftaya devredildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 56 kişi 4 bin 980 TL 30'ar Kr, 4 bilen 3 bin 186 kişi 94 TL 40'ar Kr, 3 bilen 70 bin 352 kişi de 7 TL ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte, 2 milyon 144 bin 240 TL 18 Kr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 286 bin 544 TL 9 Kr, KDV olarak 851 bin 341 TL 88 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 497 TL 81 Kr aktarılacak.

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