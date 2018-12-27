Süper Lig'in ilk yarısında atılan gollerin yüzde 39'u yeni transferlerden

Bursaspor, yüzde 88\'lik oranıyla yeni transferleriyle en fazla gol bulan ekip oldu

Fenerbahçe\'nin 16 golünün yüzde 56\'sı yeni transferlerden geldi. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir bu alanda son 8 sırada yer aldı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’de 2018/19 Sezonu\'nun ilk yarısı geride kalırken, toplamda atılan 391 golün önemli bir kısmı kulüplerin yeni transferlerinden geldi. Bu sezon takımlarına dahil olan transferler 154 kez rakiplerin filelerini havalandırarak toplam gol sayısının yüzde 39’una imza attı. Yeni transferlerinden gol yollarında en fazla faydalanan kulüp ise Bursaspor oldu. Yeşil beyazlılar, ligin ilk yarısını 17 golle tamamlasa da bu gollerin 15’i yeni oyuncularından geldi.

BURSASPOR\'DA 7 YENİ OYUNCU GOLLERİ KAYDETTİ

Kariyerlerinin en golcü ilk yarısını geride bırakan isimlerden Aytaç Kara ve Iasmin Latovlevici ile birlikte Umut Nayir 3’er gol kaydetti. Savunmada görev almasına karşın hücuma katkısıyla öne çıkan Umut Meraş ve forvet transferi Diafra Sakho da 2’şer kez gol sevinci yaşadı. Estoril’den kiralanan Allano Lima ve altyapıdan A Takım’a bu sezon kazandırılan Ramazan Keskin de birer kez gol sevinci yaşadı.

BURSASPOR\'U ANKARAGÜCÜ VE GÖZTEPE TAKİP ETTİ

Yüzde 88’lik oranıyla Bursaspor, sezon başı transferlerinden en yüksek gol katkısı alan ekip olurken; yeşil beyazlıları MKE Ankaragücü takip etti. Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte sezon başı 15 transfer yapan sarı lacivertlilerde 17 golün 14’ünü (yüzde 82) bu yeni oyuncular kaydetti. Üçüncü basamakta ise yüzde 66’lık oranıyla Göztepe yer alıyor. Sarı kırmızılı ekibin ligin ilk yarısında attığı 18 golün 12’sinde yeni transferlerinin imzası vardı.

FENERBAHÇE\'DE GOLLERİN YARISINDAN FAZLASI YENİLERDEN

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ekipler arasında ise yeni transferlerden en fazla gol katkısını Fenerbahçe aldı. Ligin ilk yarısını sadece 16 gol ile tamamlayarak uzun bir sürenin ardından en kötü performansını sergileyen sarı lacivertlilerde bu gollerin yüzde 56’sı (9) yeni transferlerden geldi. Trabzonspor’un gollerinin yüzde 25’ini, Galatasaray’ın gollerinin yüzde 23’ünü ve Beşiktaş’ın gollerinin yüzde 17’sini ise yeni transferleri kaydetti.

TRANSFERLERİNDEN EN AZ GOL KATKISI ALAN EKİP KONYASPOR

Ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir ise sezon başında kadrosunu korurken, yalnızca 5 oyuncuyu A Takım’a dahil etti. İstanbul ekibi devreyi 22 golle kapatırken yalnızca 4 golü yeni transfer Riad Bajic’ten geldi. Ligin ilk devresinde yeni transferlerinden en düşük gol katkısı alan ekip ise Atiker Konyaspor oldu. Sezon başı 9 oyuncu kadrosuna dahil eden yeşil beyazlılarda 23 golün yalnızca 2’si yeni transferlerden geldi. Uğur Demirok ve Paolo Hurtado’nun attığı goller yüzde 8’lik bir dilim oluştururken bu da Konya temsilcisi bu alanda en düşük istatistiğe sahip ekip yaptı.

İşte 18 kulübün yeni transferlerinin atılan gollere katkı oranı;

1.Bursaspor: % 88

2.MKE Ankaragücü: %82

3.Göztepe: %66

4.Akhisarspor: %57

5.Fenerbahçe: %56

6.BŞB Erzurumspor: %56

7.E.Y.Malatyaspor: %53

8.Kayserispor: %53

9.A.Alanyaspor: %53

10. Ç.Rizespor: %52

11.Antalyaspor: %26

12.Trabzonspor: %25

13.Kasımpaşa: %24

14.Galatasaray: %23

15.D.G.Sivasspor: %20

16.M.Başakşehir: %18

17.Beşiktaş: %17

18.A.Konyaspor: %8

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