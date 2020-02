Süper Lig'in ilk haftasında yabancı oyuncular ağırlıkta

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Süper Lig\'de ilk hafta geride kalırken forma giyen 250 oyuncunun yabancı ağrılıkta olması dikkat çekti. Galatasaray ve Medipol Başakşehir en fazla yabancı, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise en fazla yerli oyuncusuna şans veren kulüpler oldu.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftası geride kaldı. Galatasaray’ın liderliğinde geçilen birinci haftada 18 kulüpten 250 oyuncu sahada yer aldı. Bu oyuncuların arasında ise yabancıların ağırlığı dikkat çekti. Ligin ilk haftası sonunda 110 yerli oyuncu forma şansı bulurken, 140 yabancı futbolcu da yeşil sahada ter döktü. Son yıllarda tartışmalara konu olan yabancı sınırlaması ışığında bu sezon için de ligde yabancı oyuncuların daha fazla olduğu görüldü.

198 İLK 11 OYUNCUSUNUN SADECE 79\'U YERLİ

Bu durumun bir yansıması olarak öne çıkan bir başka nokta da ilk 11’de yerli oyuncuların daha az yer almasıydı. Ligin ilk haftasında maça çıkan ilk 11’lere bakıldığında 198 futbolcunun yalnızca 79’unun yerli olması göze çarptı. Fenerbahçe ve Akhisarspor dışında geride kalan 16 kulüp yerli bir teknik direktör ile sezona başlarken, yerli teknik adamların da kadrolarını oluştururken yabancılara ağırlık vermesi gözlerden kaçmadı.

BURSASPOR VE BŞB ERZURUMSPOR YERLİLERİNE GÜVENİYOR

İlk haftanın ardından en fazla yerli oyuncuya şans veren kulüpler ise Bursaspor ile lige yeni yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Her iki kulübün de 9 yerli oyuncusu sahada yer alırken, yine her iki kulüp de ilk 11’de 7 yerli oyuncusunu sahaya sürdü. Aynı zamanda Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1’inci hafta sonunda Çaykur Rizespor ile birlikte en az yabancı oynatan takımlar oldu. 3 takımda da 5 yabancı oyuncu forma giydi.

GALATASARAY VE M. BAŞAKŞEHİR\'İN YABANCI GÖZDESİ

En az yerli oyuncuya şans veren kulüpler ise Galatasaray ve Medipol Başakşehir. Her iki kulüp de yalnızca 4 yerli oyuncuyla sahada yer alırken, buna karşılık 10 yabancı oyuncu oynatmalarıyla da bu alanda en fazla yabancı futbolcuyu sahaya süren kulüpler oldu. İlk 11’de çıkan oyuncular bazında ise Alanyaspor ve Göztepe, sadece 2 yerli futbolcusuna güvendi. Buna karşılık her iki kulübün de 9 yabancıyla maça başlaması ise tartışma yarattı.