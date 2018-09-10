Süper Lig'in en genç kalecileri Bursaspor'da

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Süper Lig ekipleri arasında en genç eldivenlere sahip olan Bursaspor, kalecilerinin tamamını altyapıdan çıkarmasıyla da bu alanda tek kulüp oldu.

Yaş ortalaması en yüksek kalecilere sahip ekip ise Atiker Konyaspor, ligde forma giyen en genç kaleci Utku Yuvakuran, en yaşlı kaleci ise Volkan Demirel oldu.

Spor Toto Süper Lig ekipleri arasında en genç kalecilere sahip takım Bursaspor oldu. Harun Tekin’in ayrılışının ardından kaleyi devralan 23 yaşındaki Okan Koçuk’un yanı sıra, 21 yaşındaki Muhammed Şengezer ve 19 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz’i kadrosunda barındıran yeşil beyazlılar, 21’lik yaş ortalaması ise bu noktada diğer 17 takımın açık ara önünde yer aldı. Aynı zamanda 3 kalecinin de kendi yaş kategorisinde milli formayı terletmesi, Bursaspor camiasının kaleye olan güvenini artırdı.

ALTYAPIDAN ÇIKARAN TEK TAKIM

Bursaspor’da kalecilerin bir başka özelliği ise kulübün kendi altyapısından yetişmiş olmaları. Okan Koçuk, Muhammed Şengezer ve Ataberk Dadakdeniz, yeşil beyazlı kulübün altyapısında futbol eğitimi alarak tüm yaş gruplarında forma giymesinin ardından A takıma yükseldi. Bu özelliği ile de Bursaspor aynı zamanda Süper Lig’de tüm kalecilerini altyapısından çıkaran tek takım oldu. Genellikle yabancıların kaleyi koruduğu Süper Lig ekiplerinde yeşil beyazlıların bu hareketi ise takdir topladı.

TİMSAH GELENEK HALİNE GETİRDİ

Bursaspor’da son yıllarda kalecilerde yerli tercihini de gelenek haline getirdi. Son olarak Sebastian Frey 16 Nisan 2014’te Bursaspor adına kaleye geçerken, o günden itibaren Fransız kalecinin de ayrılmasıyla birlikte Bursaspor kaleyi yerli eldivenlerine emanet etti. 2014/15 sezonunda Mert Günok’un kaleye geçmesiyle başlayan süreçte daha sonra Harun Tekin, kaleyi devralmış ve Fenerbahçe’ye transfer olana dek Timsah’ın birinci kalecisi olmuştu.

YAŞ ORTALAMASI EN YÜKSEK TAKIM KONYASPOR

Yeşil-beyazlıların ardından en genç kalecilere sahip ekip Galatasaray olurken, sarı kırmızılıların kalecilerinin yaş ortalaması ise 24.3 olarak dikkat çekti. Bir diğer sarı kırmızılı ekip Göztepe de, 25’lik yaş ortalaması ile bu noktada 3’üncü en genç kalecilere sahip kulüp oldu. Ligin en yaşlı kalecileri ise Atiker Konyaspor’da. 33 yaşındaki Serkan Kırıntılı, 28 yaşındaki Ertuğrul Taşkıran ve 26 yaşındaki Mücahit Atalay’dan oluşan Atiker Konyaspor’un kaleci rotasyonu, 29\'luk yaş ortalaması ile ligdeki en yaşlı kaleci rotasyonu oldu.

EN GENÇ UTKU, EN YAŞLI VOLKAN

Süper Lig’de geride kalan 4 haftaya bakıldığında ise forma giyen en genç kaleci Beşiktaş’tan Utku Yuvakuran, en yaşlı kaleci ise Fenerbahçe’den Volkan Demirel oldu. Siyah beyazlıların genç eldiveni Utku Yuvakuran, Beşiktaş’ın sahasında ağırladığı ve sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldığı Antalyaspor maçında kaleyi korumuştu. Fenerbahçe’de ise Volkan Demirel, son olarak sarı lacivertlilerin deplasmanda Göztepe’ye 1-0 mağlup olduğu maçta görev almıştı.

TERCİH YERLİLERDEN YANA

Bunun yanı sıra; Süper Lig’in son haftasında kalede yer alan isimlere bakıldığında kulüplerin yerlilerine güvendiği görülüyor. 18 takım içerisinden 11’i, ligin 4’üncü haftasında kaleyi yerli isimlere teslim etti. 7 takım ise kalede yabancı oyuncusuna yer verdi. Galatasaray’da Fernando Muslera, Fenerbahçe’de Volkan Demirel, Trabzonspor’da Onur Kıvrak, Kasımpaşa’da Ramazan Köse, Evkur Yeni Malatyaspor’da Ertaç Özbir, Atiker Konyaspor’da Serkan Kırıntılı, Akhisarspor’da Milan Lukac ve Medipol Başakşehir’de Volkan Babacan, uzun süredir takımlarında kaleyi korumalarıyla öne çıkıyor.

FOTOĞRAFLI