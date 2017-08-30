Süper Lig'in dikkat çeken ikilileri Atiba-Oğuzhan ve Fernando-Ndiaye ilk 3 haftada ne yaptı?

Süper Lig'in ilk 3 haftasında son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta orta sahanın belkemiğini oluşturan Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, Galatasaray'da ise yeni transfer olmalarına rağmen başarılı performanslarıyla Fernando ve Ndiaye dikkati çeken isimler oldu.

Takımlarının orta sahalarında "dinamo" olan bu ikililerden Süper Lig'in ilk üç haftasında gol ve asist olarak katkı sağlayan tek isim Atiba Hutchinson. Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynadığı maçta Dusko Tosic'in attığı golün asistini yapan Kanadalı, takımına galibiyeti getiren golü de kendisi attı. 34 yaşındaki futbolcu ayrıca siyah-beyazlı ekibin Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

Atiba-Oğuzhan ve Fernando-Ndiaye ikililerinin beIN Sports'ta yer alan detaylı istatistikleri şöyle:

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'Dominant' Aslan'ın 'domino'ları

Rakamlar detaylı incelendiğinde, Galatasaray'ın ilk 3 haftadaki 'dominant' futbolu ve ikilinin ilk kez birlikte oynuyor olduğu da düşünüldüğünde Fernando-Ndiaye ikilisinin karşılaştırma olmaksızın oldukça başarılı olduğunu söylemek güç değil. Birbirleriyle ilk kez oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, özellikle atletik yapılarıyla takımlarına dinamizm katıyor.

Ndiaye skora katkı yapar

Fernando-Ndiaye ikilisinin skora etki etmemesi, futbolcuların oyun tarzıyla da ilişkilendirilebilir. Ndiaye, Osmanlıspor forması giydiği son sezonda 6 gol ve 2 asistlik bir katkı sağlamıştı. Pozisyonu ve oynadığı kulüp düşünüldüğünde oldukça olumlu bir katkı olarak değerlendirilebilir. Galatasaray'ın hücum ağırlıklı oyununda skora daha fazla katkı vermesini beklemek normal.

Fernando, 'çapa' ve 'box to box' tabir edilen oyun stillerini tercih eden bir futbolcu. Güçlü ve atletik fiziğe sahip olan Brezilyalı'dan skor katkısı beklemek fazla olur. Ancak 30 yaşındaki oyuncu, formunda olduğu zaman gerçek bir savaşçı. Galatasaray'da 'ruh' anlamında olmasa da oyun olarak Felipe Melo etkisi yaratabilecek bir oyuncu.

Oğuzhan formsuz; Atiba'nın mevsimi değil

Beşiktaş'ın kilit ikilisi ise beklenenin altında bir performansla başladı. Geçen sezona 'maestro' gibi başlayan Oğuzhan ise bu sezona 'durgun' başladı. 24 yaşındaki futbolcu, ilk 3 maçta takımının hücum organizasyonlarında geçen seneki etkinliğinden uzak olsa da, adı geçen diğer 3 isim arasında hücumu en iyi bilen oyuncu. Yeteneği ve tekniği Süper Lig ortalamasının üzerinde olan milli futbolcu, skora henüz beklenen katkıyı veremedi.

Oğuzhan'ın 'durgun' performansında Beşiktaş'ın formsuzluğu da etkili. Aynı şekilde Ozzie'nin bu durumu Beşiktaş'ı da etkiliyor elbette. Siyah-beyazlı ekibin ve Oğuzhan'ın performansı ilk 3 haftada oldukça 'acımasızca' eleştirilse de, Beşiktaş'ın geçen sezon 20 Nisan'a kadar UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere iki kulvarda mücadele ettiği ve sezon öncesi kamplarını bu sene alışılagelmişin dışında Çin ve İspanya'da gerçekleştirmiş olması da es geçilmemeli.

Oğuzhan ve Beşiktaş için kilit tarih; milli maçlara verilen aranın ardından 10 Eylül'de deplasmanda oynayacakları Karabükspor maçı olacaktır.

Atiba, Bursaspor'u tek başına devirdi

Değerlendirme yapmadan önce Atiba'nın hakkını vermek gerekir ki, siyah-beyazlıların Bursaspor ile oynadığı karşılaşmada takımını ipten alan isim olmuştu. Ricardo Quaresma'nın kullandığı kornerlerin birisinde Tosic'e kafayla indirerek asist yapan 34 yaşındaki Kanadalı, 64'üncü dakikada yine Quaresma'nın kullandığı korneri bu sefer direkt gole çevirmişti.

Atiba'nın Bursa karşısındaki performansı ayrı tutulduğunda ve önceki sezonlara bakıldığında, takvimde ağustos ayı ve eylül ayının ortası arasında yer alan zamanı "Atiba'nın mevsimi değil" şeklinde yorumlamak da mümkün. Kanadalı futbolcu, ilerleyen yaşının ve geldiği coğrafyanın da etkisiyle sıcak havaların hakim olduğu zamanlarda kendi çizgisini yakalayamıyor. Buna rağmen Bursaspor maçında takımının kahramanı oldu.

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