Kasımpaşa transferde tam isabet: Trezeguet ve Neumayr

Süper Lig’in ikinci haftasında konuk ettiği Beşiktaş’la 2-2 berabere kalan Kasımpaşa’da Neumayr ve Trezeguet’nin performansları göz doldurdu. İstanbul ekibinin transferleri taraflı-tarafsız sporseverlerin ve yorumcuların beğenisini toplarken, bonservislerine herhangi bir para ödenmemiş olması da dikkati çekti.

Kasımpaşa’nın iki yeni oyuncusu, “transfer başarısı” terimini kanıtlar nitelikte. Lacivert-beyazlı ekip, 22 yaşındaki Trezeguet’yi Anderlecht’ten bedelsiz kiralarken, İsviçre ekibi Luzern'den transfer ettiği 31 yaşındaki Neumayr’ın bonservisi için de herhangi bir bedel ödemedi.

Neumayr'dan gol ve asist

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, golleri Trezeguet ve Neumayr’dan (pen.) bulurken, Trezeguet’nin golünün asisti de Neumayr’dan geldi.

Lacivert-beyazlıların yeni transferleri, Beşiktaş karşısındaki oyunlarıyla da dikkati çekti. Özellikle 22 yaşındaki Mısırlı futbolcu Trezeguet maç boyu topla her buluştuğunda ve zaman zaman topsuz koşularında heyecan yaratırken, bir de gol kaydetti. Neumayr ise 23. dakikada uzak mesafeden attığı muhteşem golle takımını erken yenen golün ardından maça ortak etmişti.

Takımın çehresini değiştirdiler

Kasımpaşa’da ligin ilk iki haftasında Neumayr 2 gol ve 1 asistin sahibi olurken, 22 yaşındaki Trezeguet de 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Lacivert-beyazlıların bedelsiz olarak kadrosuna dahil ettiği futbolcular skora katkılarının yanı sıra Kasımpaşa'nın çalıştırıcısı Kemal Özdeş'in dokunuşları hissedilen pozitif oyunlarıyla takımın çehresini değiştirdiler. Anderlecht’ten kiralanan Trezeguet’nin satın alma opsiyonu da Kasımpaşa’da bulunuyor.